Infrastrutture Roma: Raggi, intervento su Tangenziale est cambierà skyline quartiere dopo decenni di attesa

- Proseguono gli interventi sulla Tangenziale est di Roma. Il sindaco, Virginia Raggi, su Facebook, spiega: "i lavori di demolizione della Tangenziale Est vanno avanti e un altro pezzo è stato smantellato: chi proviene da piazza Bologna, percorrendo via Lorenzo il Magnifico, non vedrà più uno dei tratti della sopraelevata che copriva la stazione Tiburtina". Al post della prima cittadina è allegato un video che mostra le ultime operazioni di rimozione delle travi. "Già si può intuire - spiega Raggi - che l'intervento sulla Tangenziale Est cambierà lo skyline del quartiere dopo decenni di attesa. I lavori andranno avanti fino a febbraio e poi inizierà la fase di riqualificazione del Piazzale Ovest, uno degli snodi più importanti della città per il trasporto pubblico". (Rer)