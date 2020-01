Palermo: iniziativa parlamentari domani a Ballarò (2)

- "Abbiamo scelto 5 temi, 5 proposte che provano ad affrontare alcune emergenze ed offrire soluzioni all'altezza dei tempi in cui viviamo - hanno spiegato Palazzotto, Muroni, Fusacchia, Quartapelle e Lattanzio - congedo di paternità obbligatorio di 3 mesi, una legge quadro sulla rigenerazione urbana, una riforma fiscale green, una pensione di garanzia per i giovani, e un'eredità universale, una dote economica per tutti i 18enni attraverso una tassa di successione sui grandi patrimoni. Con queste cinque proposte gireremo nei prossimi mesi l'Italia e proveremo ad aprire un nuovo metodo di confronto sui contenuti', hanno concluso. (Ren)