Libia: Maas, “sia Sarraj che Haftar saranno domani a Berlino”

- Sia il premier del Governo nazionale della Libia (Gna), Fayez al Sarraj, che il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, saranno domani alla Conferenza internazionale sulla crisi libica in programma a Berlino sotto l’egida delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri della Germania, Heiko Maas, in un’intervista al settimanale “Bild am Sonntag”. “Sarraj e Haftar saranno Berlino”, ha detto il capo della diplomazia tedesca, ma ancora non è chiaro se siederanno allo tesso tavolo. “Spero che entrambi coglieranno l’occasione per rimettere il futuro della Libia in mani libiche”, ha detto il ministro tedesco. (Res)