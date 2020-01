Trasporti: Minniti (Pd) su capotreno aggredita, Regione rivaluti scelta su affidamento servizio ferroviario

- Santo Minniti, presidente del municipio 6 commenta in una nota la notizia dell'aggressione a un capotreno, riportata da "La Provincia di Como": "Assistiamo con preoccupazione a un intensificarsi di problematiche sui convogli Trenord, dai ritardi che rendono difficile la vita dei pendolari a episodi di insicurezza che troppo spesso culminano in fatti di violenza, come in quest'ennesimo caso la cui vittima è una lavoratrice di 25 anni. Di fronte a questi eventi stupisce ancora di più la scelta regionale di prolungare il contratto di servizio con Trenord alle condizioni attuali, aggravata dal disinteresse da parte dell'Assessore regionale De Corato e del Segretario della Lega Bolognini, solitamente prodighi a chiedere sicurezza dove a governare sono altri". "Milano non crede a chi urla e ama chi fa - prosegue Minniti - Senza polemica, chiediamo a Palazzo Lombardia di rivalutare la scelta sull'affidamento del servizio di trasporto ferroviario, cogliendo l'occasione di un avviso pubblico per chiedere al prossimo gestore più personale di controllo, così come il Comune ha fatto con ATM". (com)