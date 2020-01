Cultura: inaugurata a Milano opera di street art dedicata a Crepax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi, alla presenza anche dell'assessore alla cultura del comune di Milano Filippo del Corno l'iniziativa "Un muro che unisce", definito dal presidente del Municipio 6 Santo Minniti "un bel progetto partito dal basso": 400 metri di muro con opere di street art che collegano San Cristoforo al Mudec - Museo delle Culture attraverso disegni del celebre personaggio Valentina di Guido Crepax. "È nell’ottobre 2018 che i figli di Guido Crepax assieme alla vice presidentessa di Around Richard, Nicoletta Cicalò, propongono al Municipio 6 un’idea di riqualificazione urbana della Via San Cristoforo attraverso i disegni dell’artista milanese - ha dichiarato Minniti su Facebook - Da allora tantissimi partner ci hanno aiutato a realizzarla: dagli artisti dell’Associazione We Run the Streets vincitori del bando pubblico del Municipio 6, agli sponsor Aviva, Consorzio Bramante, MUDEC - Museo delle Culture e New Lac Srl, che hanno contribuito con fondi, opere e materiali, oltre alla disponibilità del condominio di Via Savona 97 e Ferrovie dello Stato, proprietari dei muri su cui si articola questa storia di Milano, attualizzata fino ai giorni nostri attraverso il linguaggio artistico e il tratto tipico di Guido Crepax". "Un presidio di cultura importante che il Municipio 6 ha fortemente voluto per omaggiare una figura centrale della cultura milanese e per restituire alla Città un luogo abbandonato fino a poco tempo fa. Con un’opera che parla di identità e di apertura, di storia e di futuro, di arte e di innovazione, in una parola: di Milano - conclude Minniti - Il primo passo di una riqualificazione più ampia che realizzeremo nei prossimi mesi". (com)