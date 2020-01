Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito gli appuntamenti previsti per domani:REGIONE- L'assessora al Turismo e Pari opportunità della Regione Lazio, Giovanna Pugliese parteciperà alla Corsa di Miguel, la maratona per i diritti, la solidarietà e contro il razzismo. La partenza per la passeggiata "Strantirazzismo" non competitiva di 3km è prevista al Ponte della Musica di Roma.VARIE- La Corsa di Miguel, la maratona per i diritti, la solidarietà e contro il razzismo.Partenza da lungotevere Diaz (ore 9.30) (Rer)