Business news: Cina-India, deficit di Nuova Delhi con Pechino rappresenta il 60 per cento del commercio bilaterale totale

- Il disavanzo commerciale dell'India con la Cina è stato di 391,7 miliardi di yuan (56,8 miliardi di dollari) nel 2019: lo ha reso noto Huang Guohua, vicedirettore del dipartimento analisi dell'Amministrazione generale delle dogane (Gac), aggiungendo che è significativo che i due paesi rafforzino la cooperazione. Il deficit rappresentava circa il 60 per cento del commercio bilaterale totale dell'India. Il commercio bilaterale totale è stato di 639,5 miliardi di yuan nel 2019, con un aumento dell'1,6 per cento su base annua. Le esportazioni cinesi in India sono ammontate a 515,6 miliardi di yuan, con un aumento del 2,1 per cento, e le esportazioni dell'India in Cina sono state pari a 123,9 miliardi di yuan, in calo dello 0,2 per cento su base annua, ha affermato Huang. (Cip)