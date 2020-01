Business news: Honda e Isuzu collaboreranno alla produzione di autocarri a calle di combustibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costruttori di automobili giapponesi Honda Motor e Isuzu Motors lavoreranno congiuntamente allo sviluppo e alla produzione di autocarri alimentati a celle di combustibile. Lo riferisce il quotidiano “nikkei”, secondo cui le due aziende scorgono proprio nel segmento dei veicoli commerciali maggiori prospettive di sviluppo per le tecnologie legate all’idrogeno. Per la prima volta Honda fornirà a un’azienda terza l’accesso alla propria tecnologia per le celle di combustibile, che combinano idrogeno e l’ossigeno contenuto nell’aria per produrre elettricità. Le due aziende puntano a commercializzare gli autocarri alimentati a idrogeno il prima possibile. (Git)