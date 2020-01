Cultura: anno Italia-Cina, martedì a Roma la cerimonia inaugurale

- Al via a Roma martedì l'anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2020 alla presenza del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, e del ministro della Cultura e del Turismo cinese, Luo Shugang. Nell'ambito di questa cerimonia, si terrà il Forum "La cooperazione internazionale nel settore turistico e culturale tra Italia e Cina: nuove prospettive"; l'inaugurazione della Mostra fotografica sui siti Unesco italiani e cinesi e il concerto della JuniOrchestra dell'Accademia di Santa Cecilia e dei solisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Repubblica Popolare Cinese. (Ren)