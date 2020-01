Vox: Fusaro (Vox) a "Nova", siamo alternativa a forze liberiste di destra e sinistra

- "Oggi in Europa abbiamo solo partiti cosmopoliti liberisti, rappresentati in Italia da Zingaretti, oppure i sovranisti liberisti alla maniera di Boris Johnson". E' la dichiarazione rilasciata da Diego Fusaro, leader di Vox Italia, ad Agenzia Nova, nel corso della conferenza organizzata da Vox oggi a Napoli. "In Italia manca il vero socialismo - ha proseguito Fusaro - che impone che lo Stato intervenga nell'economia. Per fare ciò deve quindi esserci uno Stato sovrano. Vox nel tradursi in progetto politico vuole dare voce a questa esigenza insieme a molte altre". "Il progetto di Vox - ha spiegato Fusaro ad Agenzia Nova - è nato all'indomani della caduta del governo giallo-verde, quando si è prodotta una tragedia politica che ha determinato il ritorno al bipolarismo classico, con vittoria garantita delle forze liberiste, siano esse di destra o di sinistra". All'evento organizzato dalla formazione politica presso le Terme di Agnano, oltre a Fusaro, hanno preso parte gli esponenti di Vox Italia: Mario Gallo, Marco Pipino, Giuseppe Sottile e Francesco Toscano.(Ren)