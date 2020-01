Libia: domani la conferenza di Berlino, priorità al cessate il fuoco duraturo (2)

- Nella bozza della dichiarazione finale che dovrebbe essere adottata alla conferenza, pubblicata in esclusiva da “Agenzia Nova”, si fa riferimento a un “nuovo, rappresentativo” governo unificato “di accordo nazionale”: parole che potrebbero segnare l’uscita di scena dell’attuale premier di Tripoli. Secondo quanto annunciato dall'emittente televisiva "Libya al Ahrar", che trasmette da Istanbul e ritenuta molto vicina al governo di Tripoli, il primo ministro del Gna potrebbe non partecipare alla conferenza, inviando solo una delegazione del suo esecutivo. La decisione sarebbe legata alla richiesta avanzata dal ministero degli Esteri libico di invitare a Berlino anche Tunisia e Qatar, governi politicamente affini insieme alla Turchia al Gna. E proprio oggi la Tunisia ha fatto sapere di essere stata invitata a Berlino, ma ha deciso di non recarsi in Germania perché la convocazione è arrivata tardi. “Data la tardiva ricezione dell'invito e il fatto che la Tunisia non ha partecipato al corso preparatorio della conferenza iniziato lo scorso settembre, nonostante la sua insistenza per essere inclusa in qualsiasi sforzo internazionale che tenga conto dei suoi interessi e degli interessi del popolo libico (...), la Tunisia rifiuta di partecipare a questa conferenza”, si legge in una nota del ministero degli Esteri. (segue) (Geb)