Grecia: fonti stampa, governo fiducioso su sostegno francese a rispetto sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione della Marina greca al gruppo di trasporto che scorterà la portaerei francese Charles de Gaulle in una parte della sua missione nel Mediterraneo orientale è vista dalle autorità di Atene come un'opportunità per rafforzare i legami con Parigi. È quanto riferisce il quotidiano ellenico “Kathimerini”, secondo cui il governo di Atene valuta questa misura come una forma di sostegno francese alla Grecia alla luce dell'accordo sui confini marittimi siglati da Turchia e dal Governo di accordo nazionale libico. Questo sostegno dovrebbe essere ulteriormente rafforzato il 29 gennaio quando il primo ministro Kyriakos Mitsotakis incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi. Macron ha annunciato nei giorni scorsi che Charles de Gaulle sarà scortato da forze tedesche, belghe, olandesi, spagnole e greche. (segue) (Gra)