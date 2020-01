Palermo: iniziativa parlamentari domani a Ballarò

- "La fotografia dell'Italia di oggi è quella di un Paese impaurito, piegato da una crisi economica senza fine, assediato da una retorica della paura che cavalca l'insicurezza sociale per alimentare un consenso basato su odio, xenofobia e razzismo". Lo hanno dichiarato Erasmo Palazzotto, Rossella Muroni, Alessandro Fusacchia, Lia Quartapelle e Paolo Lattanzio. I parlamentari appartenenti a diverse forze politiche della maggioranza, Leu, M5s e Pd, hanno fatto sapere di voler "imprimere una svolta all'azione di Governo". e per questo si sono dati appuntamento domani, alle ore 18 presso MoltiVolti a Palermo nel quartiere di Ballarò, dove avrà inizio "un viaggio attraverso l'Italia per presentare le loro proposte per cambiare il Paese". "L'attuale maggioranza di governo - hanno proseguito i parlamentari - nata per scongiurare l'assunzione di 'pieni poteri' da parte di chi soffia sul fuoco della paura e promette una torsione autoritaria della nostra democrazia rischia però di produrre l'effetto opposto. Al governo della paura sembra essersi sostituito un governo che ha paura, un governo che non riesce ad andare oltre l'ordinaria amministrazione, una maggioranza che fatica a trovare un'identità". (segue) (Ren)