Nepal: principessa Astrid del Belgio in visita da domani al 25 gennaio

- La principessa Astrid del Belgio, inviata speciale della Convenzione internazionale per la proibizione dell’uso, stoccaggio, produzione, vendita di mine antiuomo e relativa distruzione(Trattato di Ottawa), sarà in visita in Nepal dal 19 al 25 gennaio. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri nepalese. Durante il suo soggiorno l’esponente della famiglia regnante belga, sorella del re Filippo, sarà ricevuta a Katmandu dalla presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari. Inoltre, avrà colloqui separati col ministro della Difesa e vicepremier, Ishwar Pokhrel, con quello degli Esteri, Pradeep Kumar Gyawali, e con quello della Sanità, Bhanu Bhakta Dhakal. Il programma del viaggio prevede anche tappe a nei distretti di Kailai, Nawalparasi e Chitwan. (Inn)