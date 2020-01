Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, domenica 19 gennaio, nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 974m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: al seguito della perturbazione subentra aria più fredda da Nord. Tempo asciutto seppur con nuvolosità irregolare, specie su Liguria e basso Piemonte dove sarà anche compatta; altrove più soleggiato seppur con strati di passaggio dal pomeriggio. In avvio di giornata qualche banco di nebbia o nubi basse sulle pianure piemontesi. Temperature in diminuzione, specie in montagna. Venti tesi di tramontana sul Ligure, mare molto mosso o agitato al largo. (Rpi)