Sardine: Bottici (M5s), Segio so come ti senti, non ti fermare

Roma, 18 gen 16:47 - (Agenzia Nova) - "Massima solidarietà a Sergio, so come ci si può sentire quando si viene derisi da chi si sente superiore. Ho 48 anni da sempre balbetto e ho fatto di questa mia caratteristica una virtù. Al mondo siamo tutti diversi e io sono orgogliosa di essere diversa dagli ignoranti. Avanti Sergio non ti fermare mai". Lo ha affermato la senatrice del M5s Laura Bottici commentando la vicenda di Sergio, il ragazzo delle Sardine che, secondo quanto riportato da Bottici, sarebbe stato preso di mira dagli haters a seguito di un video pubblicato da Salvini sui suoi social. (Ren)