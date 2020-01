Craxi: la figlia Stefania, una giornata di ricordo ma soprattutto di orgoglio socialista

- Domani, per l'omaggio alla tomba di Bettino Craxi ad Hammamet ci saranno almeno mille persone arrivate dall'Italia. Stefania Craxi lo dice senza nascondere la soddisfazione per un risultato che non è soltanto un fatto numerico. E' il segno che la cerimonia per il ventennale della morte del leader socialista, scomparso il 19 gennaio del 2000, prende sempre più i contorni di una prova di orgoglio. "Non abbiamo niente da nascondere o da rinnegare - dice Stefania Craxi - prima di andare, alle 18, nella chiesa cattolica di Hammamet per una messa in suffragio. Nel pomeriggio, una veloce puntata in un luogo che Bettino Craxi amava molto: un capanno sulla spiaggia del villaggio di pescatori di Essaloum (nome che vuol dire la scala) a 15 chilometri da Hammamet. Craxi lo scoprì per caso, attratto da una singolarità: le case più vecchie avevano i tetti con le tegole, che in Tunisia non si usano, perché il villaggio fu fondato da pescatori siciliani. "Mio padre diceva che da qui, nelle giornate di cielo terso, poteva vedere l'Italia. In realtà, non si vedeva, ma lui se la immaginava", racconta a "Nova" Stefania Craxi che ha salutato la famiglia di pescatori che ha una casa accanto al capanno e che mostra le foto di Bettino Craxi con loro, a tavola, sulla spiaggia. "Lo avevano come adottato, lo invitavano a pranzo, chiacchieravano con lui". (segue) (Rin)