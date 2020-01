Craxi: la figlia Stefania, una giornata di ricordo ma soprattutto di orgoglio socialista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dai ricordi si passa all'oggi. Se le aspettava così tante persone alla tre giorni organizzata dalla sua Fondazione? "Il vento sta cambiando e il tempo è maturo per scrivere finalmente una pagina di verità". Forse anche il film "Hammamet" ha avuto un ruolo? "E' un bel film, ma affronta soltanto il dramma umano. Che non è poco. Sicuramente contribuisce a risvegliare l'attenzione, ma quello che serve oggi, come serviva sin dall'inizio, è una riflessione politica profonda, una rilettura della storia. Che purtroppo questa sinistra italiana non ha voluto e non vuole fare". Stasera ad Hammamet, dopo la messa nella chiesa cattolica, sarà presentato in anteprima anche un docu-film: "Il caso Craxi. Una storia italiana", porodotto da Sky. Sarà proiettato nella sala "Le Forum" dell'hotel Sol Azur, uno degli alberghi dove sono ospitati gli italiani arrivati ad Hammamet: Parlamentari (più di 30), esponenti politici, giornalisti, ma soprattutto centinaia di simpatizzanti e militanti. Tra i parlamentari, da segnalare l'arrivo ieri del senatore del Pd, Tommaso Nannicini, a titolo personale. Con Nannicini sono quattro gli esponenti del Pd presenti ad Hammamet, dopo l'arrivo del senatore Gianni Pittella, del deputato Umberto Del Basso De Caro e del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. (Rin)