Genzano: tre rapine nello stesso bar gestito da una donna di 86 anni, in manette uomo di 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha rapinato per tre volte lo stesso bar approfittando dell'età della proprietaria, una 86enne di Genzano. Ad arrestare l'uomo, di 40 anni, anche lui genzanese sono stati i carabinieri che hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare emessa dal tribunale di Velletri. Le indagini sono partite dopo una serie di rapine, consumate nel periodo natalizio in danno dell'attività di Genzano. In particolare, fin dalle prime fasi, era stato notato che il modus operandi del malfattore era ricorrente: lo stesso, infatti, dopo essere entrato nel locale in orario di chiusura, aggrediva l'indifesa donna, sottraendole tutto l'incasso della giornata. Le indagini condotte dai carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Velletri, hanno consentito non solo di identificare il responsabile, ma anche di ricostruire nel dettaglio la tecnica utilizzata nei singoli colpi, recuperando alcuni capi di abbigliamento ed individuando i veicoli di volta in volta utilizzati. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Velletri, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.(Rer)