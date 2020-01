Libia: Al Sisi in Germania per prendere parte alla conferenza di Berlino

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, si è recato in Germania per prendere parte alla Conferenza internazionale sulla crisi libica in programma domani a Berlino sotto l’egida delle Nazioni Unite. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale egiziana “Mena”. (Cae)