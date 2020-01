Lombardia: Lega, Governo toglie mezzo milione di euro a Varese

- "Il Governo giallo-rosso, ovvero il Pd e i Cinquestelle, ha dimostrato ancora una volta quanto rispetto abbia nei confronti di un territorio virtuoso e produttivo come Varese: tagliando ben oltre mezzo milione di euro di fondi". Lo dichiara in una nota la Lega di Varese che attacca il Governo "per i tagli previsti ai Comuni nel 2020". "Ben 523.296 euro in meno – spiega il Consigliere regionale Emanuele Monti – questo è il riguardo che il Governo PD-Cinquestelle ha nei confronti della Città di Varese. Del resto, è tutto in linea con la politica portata avanti sempre dal PD, e dal suo sindaco Galimberti, a livello cittadino: un piano parcheggi, primo atto compiuto da questa amministrazione, che ha messo in ginocchio la città economicamente e socialmente, annunci di opere e miglioramenti che non arrivano, degrado sempre più diffuso e poi, dulcis in fundo, un cantiere alle stazioni aperto in fretta e furia perché siamo vicino alla fine del mandato per un'opera che non servirà a portare più sicurezza in quel comparto... così è come vogliono Varese quelli del PD e i loro amici Cinquestelle con loro al Governo". "Ci aspettiamo una dura presa di posizione da parte del Sindaco Galimberti a difesa dei cittadini che è chiamato a rappresentare. Vedremo se saprà essere al di sopra delle parti e avere il coraggio di anteporre i suoi doveri di Sindaco di tutti i cittadini rispetto all'obbedienza al partito. Al momento sentiamo solo silenzio" sottolinea il Commissario di Sezione Andrea Gambini.(com)