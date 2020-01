Salute: Codacons, Ministero conferma divieto pubblicità anche per Iqos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per sigarette elettroniche, Iqos e altri prodotti da fumo di nuova generazione, vale il divieto assoluto di pubblicità, in base alle normative vigenti che si applicano anche a tali beni. Lo chiarisce in modo definitivo il Ministero della Salute, accogliendo un esposto presentato nelle settimane scorse dal Codacons". Lo ha fatto sapere il Codacons in un comunicato. L’associazione dei consumatori, infatti, aveva presentato una istanza al dicastero, chiedendo un intervento urgente e denunciando la presenza di pubblicità relative a sigarette elettroniche, vaporizzatori e sigarette a tabacco riscaldato, apparse nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle metro di molte città italiane, nonché su carta stampata, web e social network, in "piena violazione del D. Lgs 300/2004 e del più recente D. Lgs 6/2016, che vietano in modo categorico qualsiasi pubblicità ai prodotti da fumo". "Il Ministero della salute - ha fatto sapere il Cosacons - nell’accogliere l’esposto riconosce le violazioni e chiarisce in modo inequivocabile come tali divieti valgano anche per e-cig, Iqos e prodotti equiparati. Scrive infatti la Direzione Generale della prevenzione sanitaria: 'alcuni operatori commerciali hanno avviato campagne di pubblicità sia online che su pannelli informativi nell’errato assunto che fosse lecito pubblicizzare il solo dispositivo". (segue) (Ren)