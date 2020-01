Salute: Codacons, Ministero conferma divieto pubblicità anche per Iqos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Appare inoltre errata - ha spiegato il Codacons riportando la risposta del Ministero della Salute - l’assunzione che i predetti supporti pubblicitari e l’attività di promozione online costituiscano strumenti diversi da quelli vietati dall’art. 21 del D. Lgs 12 gennaio 2016. Risulta viceversa evidente che alcuni avvisi pubblicitari attualmente affissi su autobus e stazioni metro veicolino un messaggio di promozione del prodotto e del suo utilizzo […]. Per quanto concerne i nuovi prodotti del tabacco, ovvero le sigarette a tabacco riscaldato, risulta anche in questo caso evidente che l’attività di promozione commerciale del solo dispositivo, ne promuova indirettamente il consumo […]. Si segnala che la scrivente Direzione Generale ha avviato una formale richiesta di assenso del vertice politico all’avvio di un percorso legislativo finalizzato all’aggiornamento della normativa che regola il divieto di pubblicità alle sigarette in modo da stabilire, in modo chiaro e unico, l’illiceità di ogni pratica pubblicitaria'". Inoltre, il Codacons ha aggiunto che nella risposta fornita all'associazione il Ministero della Salute "bacchetta anche la Ferrari", denunciata nei mesi scorsi proprio dal Codacons, "unica associazione in Italia intervenuta sulla vicenda, per il contratto di sponsorizzazione con 'Mission Winnow', logo direttamente legato alla Philip Morris e che appare sulla monoposto nella gare di Formula 1". (segue) (Ren)