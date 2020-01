Salute: Codacons, Ministero conferma divieto pubblicità anche per Iqos (3)

- Secondo quanto riporta l'associazione: "il Ministero a riguardo scrive: “Parimenti, il marchio Mission Winnow utilizzato in occasione degli eventi sportivi di Formula 1, consente, attraverso i link presenti sull’omonimo sito, una promozione, anche se indiretta, ad una importante azienda produttrice di sigarette e di nuovi prodotti da tabacco; in questo caso si verrebbe a delineare un caso di sponsorizzazione così come definito dall’art. 1 del D. Lgs 16 dicembre 2004 n.300”. “Il Ministero della Salute ci dà ragione su tutto - ha concluso il Codacons - e chiarisce in modo definitivo come qualsiasi pubblicità ai prodotti da fumo e ai dispositivi di nuova generazione o sponsorizzazione di loghi legati ai produttori di tabacco, sia illegale – afferma il presidente Carlo Rienzi – Ora il Codacons presenterà una istanza ai Nas di tutta Italia affinché dispongano il sequestro delle pubblicità a e-cig, Iqos e altri prodotti analoghi, ed elevino nei confronti della Ferrari le sanzioni previste dalla legge per il mancato rispetto della normativa sul divieto di pubblicità al fumo”. (Ren)