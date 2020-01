'Ndrangheta: Oddati (Pd), PD al fianco di Gratteri e di chi si batte contro criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La lotta alla 'Ndrangheta e alle mafie è una priorità nazionale". Lo ha dichiarato in una nota Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd. "Siamo al fianco con forza dei magistrati e delle Forze dell' ordine - ha proseguito - che si battono in prima fila, ogni giorno, per distruggerle. Per questo oggi il Pd è a Catanzaro con Nicola Gratteri". (Ren)