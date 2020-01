Infrastrutture: stato indiano del Maharashtra blocca il progetto Hyperloop di Pune-Mumbai

- Il governo dello stato indiano del Maharashtra ha bloccato l'ambizioso progetto per costruire un collegamento di trasporto superveloce Hyperloop tra le città di Mumbai e Pune: l'esponente del governo del Maharashtra Ajit Pawar. "Non abbiamo la capacità di sperimentare Hyperloop. Ci concentreremo su altri modi di trasporto e nel frattempo, se quella tecnologia venisse sviluppata con prove di successo all'estero, potremo pensarci", ha detto Pawar. L'infrastruttura di trasporto, che avrebbe dovuto essere costruita dalla società Virgin Hyperloop One, è uno dei tre progetti ad alta velocità della società. Sono stati proposti anche collegamenti che collegano Dubai e Abu Dhabi, nonché le città statunitensi di Las Vegas e Los Angeles. (segue) (Inn)