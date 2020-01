Fisco: Lega, tassa ombra autentica nefandezza, a quando tassa su ossigeno?

- La 'tassa sull'ombra' è un'autentica nefandezza. Un'altra clamorosa stangata per gli italiani. Altro che taglio del cuneo fiscale e asili nido gratis". Lo hanno dichiarato i deputati della Lega Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci, già viceministro e sottosegretario all'Economia e finanze, e Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera. "Ogni giorno che passa - hanno proseguito gli esponenti della lega - prosegue la serie di tasse e tasse occulte confezionate dal ministro Gualtieri. Alcune decorrono da gennaio, come il divieto delle compensazioni fiscali o l'abolizione del superammortamento, altre da luglio come la plastic tax. Come tutte le menzogne, anche quelle del governo giallorosso hanno le gambe corte. Avanti di questo passo, non resta che aspettarci pure la tassa sull'ossigeno che respiriamo. E' ora di aria fresca e profumata, che solo nuove elezioni possono garantire agli italiani", hanno concluso i deputati.(Ren)