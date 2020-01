Milano: non vuole pagare biglietto treno e aggredisce agent polfer, arrestato

- Non vuole pagare il biglietto del treno e aggredisce due agenti di polizia. È successo lo scorso giovedi, quando gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano centrale, durante l’ordinario servizio di prevenzione e repressione dei reati all’interno della Stazione, sono intervenuti al binario 9 a bordo di un treno NTV Italo, per un viaggiatore sprovvisto di biglietto che ha dato in escandescenza, alla richiesta del capo treno di pagare il biglietto. I poliziotti hanno cercato di tranquillizzare l’uomo che nella circostanza al fine di non farsi identificare, ha opposto resistenza provando a colpirli con calci e pugni. Il viaggiatore, pluripregiudicato nigeriano di 31 anni, è stato arrestato. (Rem)