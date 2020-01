Albania: tribunale di Tirana condanna 30 persone per case danneggiate dal sisma

- Il tribunale distrettuale di Tirana ha pronunciato la sentenza di condanna nei confronti di 30 persone arrestate in relazione alle case danneggiate dal terremoto dello scorso 26 novembre. Il tribunale, inoltre, ha indicato altre 11 persone come ufficialmente ricercate. Il tribunale ha ascoltato le parti, l'accusa e la difesa ieri per sette ore e ha diffuso oggi le decisioni su alcuni uomini d'affari e costruttori, sugli ex sindaci di Farka e Kashar, ma anche nei confronti di altri funzionari che sono stati arrestati quattro giorni fa. Il tribunale ha emesso la condanna per 11 cittadini, gli arresti domiciliari per altre 12 persone e la pena detentiva per altre sette, inclusi gli ex primi cittadini di Kashar e Farka.(Alt)