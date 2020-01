Scuola: Azzolina, studenti non perdano la memoria di cio' che e' stato

- In occasione delle celebrazioni della "Giornata della Memoria", lunedì, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il ministro della Scuola Lucia Azzolina prenderà parte all'evento che darà voce alla testimonianza, rivolta in particolare agli studenti, della senatrice a vita Liliana Segre. L'iniziativa prenderà il via alle 10.30. Il ministro Azzolina si e' rivolto a tutti gli studenti e docenti degli istituti scolastici italiani in una lettera con la quale ha invitato le scuole a seguire in diretta streaming la testimonianza della senatrice Segre: "In un momento storico in cui la voce dei sopravvissuti si va inevitabilmente affievolendo, dobbiamo lavorare tutti insieme per non disperdere la memoria di ciò che è stato. E alimentarla con una profonda conoscenza storica". Azzolina si e' poi rivolta agli studenti in qualita' di ministro e docente: "Attraverso lo studio dobbiamo comprendere le ragioni profonde che portarono allo sterminio nei campi di concentramento. Dobbiamo farlo per evitare che tutto ciò si ripeta", ha concluso Azzolina. (Ren)