Smog: comandate Di Maggio, polemiche su mezzi vigili inutili e sterili

- In merito ad alcune polemiche sollevate circa l'utilizzo di mezzi diesel da parte dei vigili di Roma, nei giorni dello stop voluti dal sindaco della Capitale, Virginia Raggi, il comandante del Corpo Antonio Di Maggio ha dichiarato: "Trovo ormai grottesco che una parte dei media, sia stampa che tv, continuino ad utilizzare regolarmente ed in modo subdolo il corpo di Polizia locale, per scopi che nulla o poco hanno a che fare con la realtà, offendendo in questo modo anche l'intelligenza dei lettori: da ultimo la sterile polemica sui veicoli di servizio". "Occorre infatti ricordare, dal momento che forse a qualcuno è sfuggito - prosegue Di Maggio - che tutti i mezzi adibiti a servizi di polizia, sicurezza ed emergenza, utilizzati da carabinieri, Polizia di Stato, esercito, vigili del fuoco e ovviamente dalla Polizia locale della Capitale, così come veicoli di emergenza quali le ambulanze, indipendentemente dalle classi ambientali dei mezzi, sono esentati dalle limitazioni alla circolazione stradale per permettere tutti i servizi di pubblica utilità. In caso contrario si bloccherebbero i soccorsi, gli interventi di sicurezza e ordine pubblico, i servizi di polizia giudiziaria e di polizia stradale, tra cui anche quelli che riguardano il rilevamento di incidenti ed il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, ed in generale tutte le attività in ausilio alla cittadinanza". (Com)