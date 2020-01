Torino: sorpresi nei locali di Torino Esposizioni, sei denunciati

- Avevano occupato abusivamente i locali di Torino Esposizioni e della discoteca "La Rotonda", a Torino. Per questo sei uomini sono stati denunciati. E' successo ieri. Gli agenti del Commissariato Barriera Nizza hanno effettuato un controllo nelle aree abbandonate lungo corso Massimo d'Azeglio. Durante la fase di perlustrazione di Torino Esposizioni, è stata individuata una parete in cartongesso divelta che permetteva l’accesso ai piani superiori. Qui, gli agenti hanno trovato le porte di due locali chiuse. Nelle due stanze gli agenti hanno trovato 5 cittadini marocchini che stavano dormendo. All’interno di entrambi i locali i poliziotti hanno trovato sostanza stupefacente. In un locale poco distante, gli agenti hanno riscontrato la presenza di una sesta persona: un cittadino tunisino. (segue) (Rpi)