Fisco: Brunetta (FI), tutte le criticità nella proposta di taglio cuneo

- "La proposta di taglio del cuneo fiscale presentata ieri dal ministro dell'economia Roberto Gualtieri ai sindacati può essere condivisibile quanto all'intento di voler abbassare le tasse sul lavoro, ma non per il modo in cui è stata formulata. Diversi, infatti, sono gli aspetti critici che nella proposta si posso individuare". Lo ha dichiarato in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Non si tratta - ha proseguito Brunetta - di una vera e propria riforma fiscale, in grado di affrontare sistematicamente i problemi dell'Irpef attuale. Ormai, come spiegato da Enrico Zanetti, tra bonus e flat tax varie che distorcono la progressività tra redditi medio bassi di pari entità ma diversa fonte è che non affrontano mai il problema di una progressività espropriativa per i redditi del ceto medio. L'Irpef è diventata un mostro dove il 5% dei contribuenti (quelli con redditi oltre i 50.000 euro) paga il 42% dell'imposta netta totale e il restante 95% non paga, oppure paga poco o molto non tanto in base al livello di reddito percepito ma a seconda della attività svolta, con discriminazioni pazzesche tra dipendenti, pensionati, autonomi con flat tax e senza flat tax. E' ovvio che serva un ridisegno globale dell'IRPEF, ma certamente questo non potrà venire da chi l'Irpef ha complicato ancora di più in questi ultimi 7 anni. Secondo punto è l'esiguità dell'ammontare". (segue) (Ren)