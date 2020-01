Fisco: Brunetta (FI), tutte le criticità nella proposta di taglio cuneo (2)

- "Ci sono dei forti dubbi - ha spiegato Brunetta - sul fatto che uno stanziamento in grado di far aumentare soltanto di poche decine di euro al mese la busta paga mensile dei lavoratori della classe media possa creare un aumento della domanda e dei consumi delle famiglie sufficienti per rilanciare il Pil e l'economia. Quando ci provò il Governo Prodi a tagliare il cuneo fiscale i risultati furono estremamente deludenti. Anche lì, la responsabilità del fallimento fu additata proprio all'esiguità del taglio. Terzo punto: impatto sui conti pubblici. Il taglio del cuneo fiscale, a regime, costa allo Stato 6 miliardi di euro l'anno a partire dal 2021 (3 miliardi nel 2020 perché si parte dalla busta paga di luglio). Per sostenere il costo sarebbe necessario tagliare la spesa pubblica e le tax expenditures, ma questo taglio è molto impopolare e difficilmente sarà fatto da un Governo sempre in cerca di consenso. In questo modo, il taglio del cuneo dovrebbe comportare un aumento del deficit e debito pubblico. Quarto punto: il problema degli esclusi. La misura, come rilevato da diversi economisti, è paradossalmente iniqua nei confronti dei più poveri, in quanto i lavoratori incapienti, ovvero quelli che non hanno un reddito sufficiente per poter godere dei benefici fiscali, resterebbero esclusi. Una vera e propria beffa". (segue) (Ren)