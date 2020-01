Fisco: Brunetta (FI), tutte le criticità nella proposta di taglio cuneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A meno di non prevedere un bonus anche per loro - ha sottolineato l'esponente di Forza Italia - che aumenterebbe però di molto il costo totale dell'intervento. Inoltre, l'intervento crea una discriminazione a danno dei pensionati e dei liberi professionisti più poveri, che anch'essi non godranno del beneficio. Quinto punto: se il beneficio sarà erogato sottoforma di bonus, la misura non potrà essere contabilizzata, secondo quanto previsto dalle regole europee, come riduzione della pressione fiscale (riduzione delle tasse) ma rientrerà come aumento della spesa assistenziale. Lo strumento che il Governo sceglierà per effettuare il taglio (bonus o detrazione) sarà quindi dirimente per capire gli effetti sul carico fiscale imposto su famiglie e Stato", ha concluso Brunetta. (Ren)