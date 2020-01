Thailandia: introdotte misure per evitare la diffusione del coronavirus

- Il ministero della sanità pubblica thailandese ha introdotto il più alto livello di controlli e misure precauzionali negli aeroporti e negli ospedali del paese per monitorare la diffusione del coronavirus, che ha avuto origine nella città cinese di Wuhan, in vista delle vacanze di Capodanno lunare di fine gennaio. Secondo il quotidiano "Bangkok Post", i funzionari sanitari thailandesi hanno introdotto le misure in quanto molti turisti cinesi hanno in programma di visitare la Thailandia durante le prossime vacanze. Ci sono fino a nove voli diretti giornalieri da Wuhan alla Thailandia, che trasportano tra 1.200 e 1.400 turisti, secondo il quotidiano, che cita dati del Dipartimento per il controllo delle malattie. (Fim)