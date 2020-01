Prescrizione: Costa (FI), dopo parole Zingaretti naufraga Lodo Conte? Cambieranno ancora idea

- "Il segretario del Pd Zingaretti dichiara oggi che, senza un compromesso soddisfacente, andranno avanti con la loro proposta di legge sulla prescrizione? Ma non avevano trovato, con il dissenso di Italia Viva, un accordo sul lodo Conte? Si sono resi conto del clamoroso errore e fanno dietrofront? Questa sarebbe una notizia". Lo ha affermato, in una nota, Enrico Costa, deputato e responsabile dipartimento Giustizia di Forza Italia. "Ma domani - ha proseguito Costa - alla luce delle conversioni precedenti, il Pd cambierà certamente idea, magari sostenendo che non avevamo capito bene. Invece abbiamo capito benissimo che, nell'ordine: il 3 dicembre 2019 il segretario Zingaretti dichiara: 'riteniamo inaccettabile l'entrata in vigore della norma sulla prescrizione senza garanzie sulla durata dei processi'; 23 dicembre 2019, prima conversione. Di fronte alla nostra proposta di fare slittare l'entrata in vigore della riforma, il Pd vota, insieme ai 5 Stelle, per farla entrare in vigore subito; il 27 dicembre 2019, seconda conversione. I deputati del Pd presentano una proposta di legge abrogativa della riforma Bonafede; il 15 gennaio 2020, terza conversione. In ossequio al 'lodo Conte' il Pd vota contro la nostra proposta che cancella la riforma Bonafede". (segue) (Ren)