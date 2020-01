Prescrizione: Costa (FI), dopo parole Zingaretti naufraga Lodo Conte? Cambieranno ancora idea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la quarta conversione - ha spiegato Costa - Rimettono in discussione il 'lodo Conte' sostenendo, parole di Zingaretti, che 'senza un compromesso che ci soddisfi, andremo avanti con la nostra legge sulla prescrizione'; il 27 gennaio 2020 prevediamo la quinta conversione. Voteranno, pur in assenza di compromesso soddisfacente, contro la nostra proposta di legge che è simile alla loro. Ma chi vogliono prendere in giro? Si assumano, come hanno fatto altri in maggioranza, le loro responsabilità ed evitino di cambiare posizione ogni giorno", ha concluso l'esponente di Forza Italia. (Ren)