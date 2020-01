India: accesso a internet parzialmente ripristinato nel Jammu e Kashmir

- Internet a banda larga e alcuni servizi di telefonia mobile sono stati ripristinati in alcune parti del territorio indiano di Jammu e Kashmir, invertendo un divieto imposto dal governo emesso in agosto: lo riferisce oggi il portale d'informazione "India Today" che cita il portavoce dell’amministrazione del Territorio dell’Unione, Rohit Kansal, secondo cui i servizi erano stati ripristinati a determinati utenti, sebbene solo un numero limitato di siti web fosse stato reso accessibile. Sempre secondo quanto riportato da "India Today", ai fornitori di servizi internet è stato chiesto di ripristinare i servizi a banda larga nelle banche e internet mobile 2G a bassa velocità per gli utenti in tutti e 10 i distretti di Jammu e nei distretti di Kupwara e Bandipora in Kashmir. (segue) (Inn)