India: accesso a internet parzialmente ripristinato nel Jammu e Kashmir (3)

- L’amministrazione del Kashmir ha annunciato anche l’imminente trasferimento di Omar Abdullah, 49 anni, ex capo del governo del Jammu e Kashmir e vicepresidente della Conferenza nazionale (Nc), detenuto da agosto insieme a numerosi politici e attivisti, dall’Hari Niwas Palace di Srinagar, albergo dichiarato centro detentivo sussidiario, a una residenza governativa sulla Gupkar Road. Omar rimarrà in stato di detenzione, come altri due ex capi del governo del Jammu e Kashmir: suo padre Farooq Abdullah, 83 anni, presidente della Conferenza nazionale, e Mehbooba Mufti, 60 anni, presidente del Partito democratico popolare (Ppd), entrambi ai domiciliari. Gli arresti sono stati effettuati sulla base del Jammu and Kashmir Public Safety Act (Psa), la legge del 1978 sulla pubblica sicurezza che consente alle autorità di detenere persone senza processo e senza incriminazione per un periodo fino a due anni per prevenire atti illeciti. (segue) (Inn)