India: accesso a internet parzialmente ripristinato nel Jammu e Kashmir (4)

- Il governo di Nuova Delhi sta organizzando una visita di 36 ministri nel Jammu e Kashmir, stando alle indiscrezioni trapelate sulla stampa indiana, in aggiunta alle visite di diplomatici stranieri, la prima della quale si è svolta la scorsa settimana. Sempre secondo la stampa indiana, ieri la Cina ha tentato di nuovo di sollevare la questione del Kashmir in una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a New York, ma il tentativo è fallito per l’opposizione degli altri membri permanenti del Consiglio, in particolare della Francia (gli altri tre sono Regno Unito, Russia e Stati Uniti) che la considerano una questione bilaterale tra India e Pakistan. (segue) (Inn)