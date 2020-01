Energia: gli Stati Uniti estendono la licenza per le operazioni di Chevron in Venezuela

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rinnovato oggi la licenza che consente a Chevron, l'ultima compagnia energetica statunitense che opera in Venezuela, di continuare a lavorare nel paese fino al 22 aprile. A gennaio, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa. Chevron opera in Venezuela da quasi cento anni e ha circa 300 impiegati diretti nel paese. Le sue joint venture con la compagnia petrolifera statale Pdvsa supportano circa 8.800 persone. Il dipartimento del Tesoro ha reso noto che la licenza non autorizza le transazioni relative alle spedizioni di diluenti. Il Venezuela ha infatti bisogno di diluire il suo petrolio pesante per la lavorazione. (Was)