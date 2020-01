Russia: Putin su revisione costituzionale, mantenere i vincoli ai mandati presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe meglio non eliminare i vincoli al numero dei mandati presidenziali in Russia. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin a San Pietroburgo durante un incontro con i veterani della Seconda guerra mondiale parlando del processo di revisione costituzionale annunciato nei giorni scorsi. "Sarebbe molto allarmante tornare alla situazione vista a metà degli anni Ottanta, quando i capi di Stato, uno dopo l’altro, restavano al potere sino alla fine dei loro giorni”, ha detto Putin, secondo cui in queste occasioni i leader “lasciavano il potere pur non fornendo le condizioni necessarie per una corretta transizione”. “Penso sia meglio non tornare a questo punto”, ha aggiunto il capo dello Stato russo. Mercoledì scorso il presidente ha annunciato durante il messaggio annuale al parlamento la necessità di avviare rapidamente un processo di revisione costituzionale che favorisca il passaggio di parte dei poteri del capo dello Stato al parlamento. L’annuncio di Putin ha provocato le dimissioni di Dmitrij Medvedev dall’incarico di premier. Al suo posto è stato nominato Mikhail Mishustin.(Rum)