Libia: colloquio telefonico Conte-Merkel in visita della Conferenza di Berlino

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha intrattenuto nella tarda mattina di oggi una conversazione telefonica con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, per un ultimo aggiornamento in preparazione della Conferenza prevista per domani a Berlino. Il premier italiano parteciperà a partire dalle ore 14 di domani, domenica 19 gennaio, all'incontro organizzato nella capitale tedesca sotto l’egida delle Nazioni Unite alla presenza dei rappresentanti dei governi di Algeria, Cina, Egitto, Francia, Germania, Russia, Turchia, Repubblica del Congo, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti e alti esponenti dell'Unione africana, dell'Unione europea e della Lega degli Stati arabi. Per quanto concerne la Libia, non è ancora chiaro se Fayez al Sarraj - premier del Governo di accordo nazionale (Gna) - e Khalifa Haftar - comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) - saranno entrambi presenti. (Res)