Milano: De Corato, proposte di Sala su fumo sono campagna elettorale

- "Mentre Sala, come Don Chisciotte, va in guerra contro lo smog vietando il fumo alle fermate dei bus, a Milano dilagano altri tipi di fumo: quello di hashish e marijuana, droghe sempre più diffuse in tutta la città, dalle periferie al centro". Lo dichiara l'assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato. "Solo nelle ultime ore, la polizia ha già effettuato sette arresti per spaccio di droga nella zona tra corso Como e le colonne di San Lorenzo. Oltretutto, le proposte di Sala sono grida manzoniane da campagna elettorale, perché mi chiedo come pensi di far rispettare il divieto quando gli agenti di polizia locale già faticano a far osservare quelli previsti per legge". (Com)