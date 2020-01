Ucraina-Georgia: presentata denuncia all'Imo per violazioni russe nel Mar Nero e ad Azov

- L'Ucraina e la Georgia hanno presentato una denuncia all'Organizzazione marittima internazionale (Imo) per le azioni illegali della Russia che ostacolano le operazioni di ricerca e salvataggio nel Mar Nero, nel Mare di Azov e nello Stretto di Kerch. È quanto si legge in una nota dell’ambasciata ucraina nel Regno Unito. L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno sostenuto il documento co-presentato da Ucraina e Georgia, aggiunge la nota dell'ambasciata. Il rappresentante permanente aggiunto dell'Ucraina presso l’Imo Vitalii Moshkivskyi ha affermato in precedenza che l'Ucraina ha espresso le sue rimostranze per l'espansione non autorizzata della stazione Navtex di Novorossijsk della sua area di servizio nel Mare di Azov e nello Stretto di Kerch. "Solo la stazione Navtex dell'Ucraina di Berdiansk ha la piena responsabilità di trasmettere le informazioni sulla sicurezza marittima in questa area di servizio. Per questo è stato chiesto all'Imo di valutare le azioni unilaterali non autorizzate della Federazione Russa che minacciano la sicurezza della navigazione", ha affermato Moshkivskyi. (Res)