Tpl Roma: Raggi, metro C seguirà straordinario itinerario archeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi postando su Facebook una foto dei cantieri della metro C a piazza Venezia, scrive: "Guardate in questa foto i nuovi lavori della metro C a piazza Venezia, nel centro di Roma. Quello che vedete è un altro lato del cantiere - scrive Raggi -. In quest'area proseguono i carotaggi, prove tecniche che ci permetteranno di verificare il sottosuolo. Sono interventi fondamentali per la futura fermata, un’altra stazione nel cuore di Roma che seguirà quelle di Amba Aradam/Ipponio e Colosseo/ Fori Imperiali. Da San Giovanni a Piazza Venezia il percorso della metro C seguirà un itinerario dallo straordinario valore archeologico. Unico al mondo. Il nostro obiettivo - conclude Raggi - è proseguire verso piazzale Clodio e oltre. L’idea è quella di estendere la rete metropolitana fino al quadrante nord-ovest, oggi completamente scoperto".(Rer)