Roma: rubano in Apple Store centro commerciale, arrestate 2 persone

- Due iraniani, mentalisti, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per aver rubato nell'Apple Store del centro commerciale Porte di Roma. In particolare, è stato il personale della vigilanza in servizio presso il centro commerciale ad avvisare immediatamente la Polizia, dopo aver sorpreso e fermato, durante il loro servizio di sorveglianza in borghese, due uomini, di nazionalità straniera, intenti a sottrarre denaro contante, contenuto nei registratori di cassa. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, i due malviventi hanno acquistato due telefonini, spendendo complessivamente quasi 2000euro, e poi con un opera d'inganno hanno distratto la cassiera: uno dei due uomini le ha mostrato un portafogli contenente banconote di diverse valute, l'altro, invece, ha messo nel frattempo le mani dentro la cassa estraendo una corpulenta mazzetta di banconote, celandola immediatamente all'interno della tasca destra del piumino da lui indossato. L'addetto alla vigilanza ha notato il tutto e ha seguito i due senza mai perderli di vista; quando sono arrivati gli agenti della volante assieme a quelli del commissariato Fidene-Serpentara hanno provveduto alla perquisizione personale nei confronti dei due ladri: così sono stati trovati 3200 euro in banconote di taglio da 50 e 100 euro e banconote in valuta straniera. Da un confronto fatto, l'ammanco dell'incasso presso l'Apple Store è risultato essere proprio di 3200 euro. Al termine dell'attività investigativa i due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. (Rer)