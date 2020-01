Egitto: presidente Al Sis, acqua del Nilo “questione di vita o di morte”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha sottolineato ancora una volta l'importanza del fiume Nilo per l’approvvigionamento idrico del suo paese, a pochi giorni dall'ultimo ciclo di negoziati sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Durante un incontro con una delegazione della Banca Mondiale, Al Sisi ha detto che il flusso del corso d’acqua è una questione “di vita o di morte” per l’Egitto. “C'è una differenza tra il diritto allo sviluppo da un lato e i diritti alla vita e all'esistenza dall'altro”, ha dichiarato il capo dello Stato. Ieri il ministero egiziano delle Risorse idriche e dell'irrigazione ha diffuso una precisazione sulle discussioni tra rappresentanti di Egitto, Sudan ed Etiopia. Secondo gli egiziani, i colloqui hanno riguardato anche i volumi di acqua da essere stoccati annualmente: tali volumi non saranno tuttavia determinati in maniera fissa, ma dipenderanno dall'idrologia del Nilo e dalle disponibilità idriche variabili di anno in anno. (segue) (Cae)