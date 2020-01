Egitto: presidente Al Sis, acqua del Nilo “questione di vita o di morte” (2)

- L'accordo preliminare, si legge nella nota del ministero dell’Egitto, riguarda anche l'attuazione della prima fase di riempimento del bacino e di attivazione delle prime turbine in tempi rapidi in modo da adempiere alla funzione primaria dello sbarramento - fornire energia al popolo etiope - senza un impatto significativo sui paese a valle. Le discussioni trilaterali hanno toccato anche il tema delle siccità prolungate e delle loro conseguenze, che l'Etiopia si è impegnata a mitigare. I dettagli in merito verranno finalizzati nelle prossime due settimane, prima dell'incontro di Washington previsto a fine gennaio. Tra le questioni ancora in sospeso riveste un ruolo particolarmente significativo il funzionamento del meccanismo di risoluzione di eventuali dispute. Il comunicato del ministero si conclude negando che l'Egitto sia stato sottoposto a pressioni per rivedere alcune delle proprie richieste, come alcuni media avrebbero invece riferito. (segue) (Cae)